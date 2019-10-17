Казань, , 07:34 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии 23 октября 2019 года соберутся на своё четвёртое заседание в новом созыве, избранном 8 сентября текущего года. Главной темой повестки сессии станет рассмотрение проекта бюджета на предстоящий год, а также ряд взаимосвязанных с ним нормативных актов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году бюджет республики будет дефицитным на более чем 3 млрд рублей. Ещё одна особенность финансового года в том, что Минфин РФ не планирует выделять республике бюджетных кредитов. Справляться с превышением расходов над доходами в регионе будут самостоятельно.

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Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что бюджет спроектирован «напряженный, но реальный и социально-ориентированный». Он также добавил, что «его реализация простой не будет». Не последнее слово в этом отведено и тем параметрам, что задаёт «федеральный центр» и которые в регионе «обязательно должны учитывать».

Республиканский бюджет состоит из 264,8 млрд рублей доходов и 267,96 млрд рублей расходов, где свыше 70% — социальные траты. Дефицит будет принят на уровне 3,14 млрд рублей.