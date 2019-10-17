Гаага, Нидерланды, , 07:09 — REGNUM 16 октября 2019 г. в Гааге завершилась большая демонстрация фермеров, которые протестовали против новых мер по снижению выброса азота в атмосферу. По мнению фермеров, эти меры носят односторонний характер и слишком сосредоточены только на аграрном секторе. Организационный комитет, выступающий под названием Farmers Defence Force, говорит об успешной демонстрации и называет число участников в 20.000−25.000 человек, приехавших в Гаагу на 8000−10.000 тракторах.

На гаагском Маливелд (Malieveld), месте в центре города, предназначенное для проведение массовых мероприятий, состоялся митинг. Фермеры выслушали выступления нескольких ораторов, среди которых были политики Тьерри Боде (Thierry Baudet) и Герт Вилдерс (Geert Wilders). Последний спросил фермеров, хотят ли они больше или меньше азотных правил. Толпа ответила скандированием «Меньше меньше меньше!».

(19 марта 2014 г., после завершения муниципальных выборов Голландии, Вилдерс, выступая перед сторонниками, спросил их, хотят ли они иметь в Голландии больше или меньше марокканцев. На это собравшиеся ответили скандированием «Меньше меньше меньше!». Своим выступлением перед фермерами Вилдерс отсылал к этому эпизоду.)

Ранее городские власти отказывались предоставить Маливелд для фермерской демонстрации. Однако после того как сюда прорвались около 60 фермеров, власти, чтобы не обострять обстановку, разрешили проведение здесь митинга.

Большое количество тракторов на подъездах к Гааге вызвали коллапс автомобильного движения вокруг города. В самой Гааге оказался парализованным городской общественный транспорт. К концу дня полиция закрыла доступ посетителям к комплексу правительственных зданий Бинненхоф (Binnenhof).

День начался с демонстрации в местечке Де Билт (De Bilt), где располагается Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде НИЗОС. Именно рассчёты этого института лежат в основе предложенных правительством страны мер, против которых выступают фермеры. После полудня фермеры колоннами отправились в Гаагу.