Москва, , 07:00 — REGNUM Ряд госуслуг будет предоставляться российскими банками с 2020 г., пишет 17 октября газета «Известия».

По словам заместителя российского министра экономического развития Саввы Шипова, в банках можно будет, например, оформить ИП, получить пенсию и материнский капитал, подать налоговую декларацию.

Это будет сделано в качестве эксперимента, инициатором которого выступило Минэкономразвития. Пилотный проект протестируют шесть кредитных организаций, в том числе из Санкт-Петербурга, Башкирии, Московской, Кировской, Астраханской областей.

В тестировании примут участие Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, Связь Банке, Тинькофф Банк. Повсеместно нововведение предполагается ввести в 2022 года.

Шипов «За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата. Кроме того, проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих».

Услуги можно будет осуществлять не только в самих банках, но и на их сайтах. Например, Тинькофф Банк будет оказывать услуги онлайн.

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