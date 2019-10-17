Петропавловск-Камчатский, 17 октября 2019, 06:38 — REGNUM Более 52 тыс. тонн грузов доставили корабли Тихоокеанского флота и гражданские суда в труднодоступные части Восточного военного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: На Чукотке успешно завершается северный завоз
Гарнизоны военных обеспечены на зиму ГМС, углём, продуктами питания, вещами, медикаментами и другими жизненно необходимыми товарами. Северный завоз завершился на Камчатке, Сахалине, Курилах, острове Врангеля и мысе Шмидта.
По информации военных, корабли Тихоокеанского флота и суда сторонних организаций в отдалённые гарнизоны доставили более 52 тыс. тонн грузов. Северный завоз осуществлялся в 100 отдалённых точек.
Как сообщало ИА REGNUM, все регионы Дальнего Востока успели вовремя завершить северный завоз, тем самым обеспечив население всем необходимым для прохождения зимы.