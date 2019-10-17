Тегеран, , 08:08 — REGNUM 15 октября министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Рахмани заявил, что в настоящее время обсуждается вопрос об инвестировании 10 млрд долларов, полученных от экспорта, на стимулирование промышленного производства Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам чиновника, доступ к финансовым ресурсам является основной проблемой иранских предприятий на сегодняшний день. В частности, согласно статистике Центрального банка, на промышленные предприятия приходится лишь 27% от общего числа кредитов.

Реза Рахмани напомнил о грядущем вступлении Ирана в ЕАЭС, которое состоится 27 октября. Он подчеркнул, что снятие пошлин с 502 иранских товаров будет отличной возможностью для выхода на азиатские рынки.