17 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 05:53 — REGNUM Обсуждение бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021—2022 годы вошло в активную стадию. Главный вопрос — где взять денег, которых не хватает, и как снизить зависимость от вышестоящих бюджетов. Свыше половины доходов столицы региона — это транши от области, которые распределяет правительство Никитина. ИА REGNUM выясняло, как будет выглядеть городской бюджет в следующем году.

Кремль Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект бюджета пока проходит согласования на комиссиях и комитетах, но уже сейчас очевидно, что от дефицитности никуда не деться. Расходные обязательства превысят доходы на 2,2 млрд рублей. И это притом, что в конце 2018 года, когда верстался бюджет на перспективу, то есть на 2020 год в том числе, его заявляли профицитным.

Остановимся на цифрах.

Цифры и факты

Планируя год назад не только бюджет 2019 года, но и перспективный бюджет на последующие два, депутаты заявляли, что в 2020 году доходная часть будет 29,095 млрд рублей, расходная — 29,064 млрд рублей при профиците 31,8 млн рублей.

30 августа 2019 года администрация Нижнего Новгорода утвердила основные направления бюджетной и налоговой политики города на 2020 год. В основном финансовом документе планируют учесть необходимость реализации нацпроектов, стратегию развития города, а также концепцию повышения эффективности бюджетных расходов, утверждённую федеральным правительством. Своей главной целью власти определили «повышение качества жизни населения города». В список главных рисков были включены возможные изменения законодательства, что повлекут за собой снижение доходов, ухудшение общеэкономической ситуации в регионе и городе, что может привести к спаду поступлений от налогов, а также возможное удорожание стоимости привлечения заемных средств.

Мало денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чего ждать? Во-первых, будет повышаться адресность социальной помощи, что практически всегда ведёт к урезанию числа льготников. Во-вторых, бюджетные расходы будут оптимизировать «за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на самые важные направления, снижения неэффективных затрат, применения системы нормирования закупок». На фоне последнему, к слову, довольно странно выглядит закупка о праздничном украшательстве города, которую оплатят из бюджета города. На новогоднее, рождественское оформление и флаги с плакатами на День народного единства из бюджета готовы выделить 6,6 млн рублей. Или вот другая закупка в октябре 2019 года: 7,4 млн рублей на исследование того, как надо модернизировать систему образования, чтобы всё было хорошо.

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Возвращаясь к теме бюджета, отметим, что доходы планируется изыскивать не только в вышестоящих бюджетах, но и в самом городе. Например, через актуализацию «базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним». В переводе с чиновничьего языка это значит, что будут искать, с кого бы ещё получить налоги.

Тут уместно будет вспомнить и недавнюю инициативу мэра Владимира Панов по присоединению Новинок, которые пока ещё юридически относятся к Богородскому району. Чем вам не новый источник доходов?

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Помимо этого, планируется оптимизировать налоговые льготы по местным налогам.

«С учётом значительной доли льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета города налоговая политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот. Ежегодно будет проводиться анализ эффективности установленных налоговых льгот», — отмечается в постановлении о главных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2020 год.

Владимир Панов Admgor.nnov.ru

Муниципальные долги

Говоря о бюджете, не лишним будет напомнить и о долгах. Так на 1 октября 2019 года Нижний Новгород имеет муниципальный внутренний долг на уровне 10 989 800 000 рублей. Кредиты коммерческих организаций в нём составляют 4,36 млрд рублей, а выплаты по ним определены как раз в 2020 году. Ещё 1 629 800 00 рублей — долги перед бюджетами других уровней, часть которых нужно погасить в ноябре-декабре 2019 года, ещё часть в 2020 году и остаток в 2021 году. В свете дефицита, вероятнее всего, это далеко не итоговые показатели по долгам муниципалитета, в том числе и по коммерческим кредитам.

Бюджетные слушания

16 октября 2019 года на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политики депутаты гордумы и чиновники мэрии обсудили основные параметры проекта бюджета, в очередной раз отметив высокую зависимость от областной казны.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что собственные доходы города были согласованы с областным минфином на отметке 14,3 млрд рублей, из которых 11,5 млрд рублей придётся на налоги, а 2,8 млрд рублей составят неналоговые доходы. Относительно 2019 года ожидается рост налоговых доходов — на 600 млн рублей (за счёт роста поступлений от НДФЛ на 10%). Но при этом снижается относительно 2019 года объем неналоговых доходов — сразу на 1 млрд рублей. Мочалкин назвал среди причин спада — «низкую конкурентоспособность муниципального имущества на рынке недвижимости». То есть фактически оно не особо востребовано у бизнеса, а в списке на приватизацию остались лишь низколиквидные помещения и здания, которые, чтобы продать выгодно, нужно привести в порядок, вложив собственные средства. А их итак не хватает.

В 2020 году также прогнозируется снижение на 200 млн рублей поступлений по административным штрафам из-за «их перераспределения в региональный и федеральный бюджеты». По расчётам департамента, собственные доходы города в итоге будут на уровне 15,4 млрд рублей при расходах 17,9 млрд рублей. В то же время потребности города в средствах существенно выше прогнозных расходов. Нижнему Новгороде необходимо на все траты порядка 38,5 млрд рублей.

Расходы у города вырастут, по словам Мочалкина, в том числе из-за необходимости индексировать зарплаты до «майских указов», на что потребуется 2,3 млрд рублей. Но и это не единственная статья трат. Например, нужно будет делать выплаты по лизинговым и концессионным соглашениям прошлых лет на покупку транспорта (порядка 150 млн рублей), вырастут на 60 млн рублей расходы на благоустройство. Глава департамента также отметил, что пока не учтены в бюджете расходы на капремонт школ, сетей освещения, комплексное благоустройство, а также иные строчки, которые «в настоящее время не обеспеченные доходами». В 2020 году городские власти также рассчитывают скинуть с себя на область бремя содержания ряда спортобъектов и коррекционных школ, что позволит сэкономить от 285 до 547 млн рублей. Но это пока не точно, решения второй стороны ещё нет.

Экономия

Чтобы как-то увеличить доходную часть казны, депутаты предложили пересмотреть подход к «к использованию теряющего ликвидность муниципального имущества».

Также глава комиссии Марк Фельдман отметил, что город «в высокой степени зависим от поступлений из регионального бюджета», что уже стало своего рода тенденцией. Фельдман сообщил, что более половины поступлений в городской бюджет дает региональное правительство.

«Это говорит о том, что наша собственная генерация нуждается в серьезной оптимизации как минимум», — заявил он и рекомендовал администрации города начать искать варианты как с большей выгодой использовать муниципальное имущество.

Итоговые цифры траншей для Нижнего Новгорода из казны области будут известны в конце октября, а размер трансфертов из федерального бюджета лишь в декабре. По этой причине итоговые цифры городского бюджета ещё могут измениться.