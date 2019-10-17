Новосибирск, , 05:34 — REGNUM В Новосибирской области в сентябре 2019 года снизились цены производителей промышленных товаров. По сравнению с августом они упали на 0,8%, по сравнению с декабрём 2018 года, напротив, выросли на 1%, сообщает Новосибирскстат.

В добыче полезных ископаемых цены снизились на 0,9%: на антрацит — на 1,7%. А руды и концентраты драгоценных металлов подорожали на 2,3%, известняк — на 2,1%.

В обрабатывающих производствах цены в среднем стали ниже на 0,7%: на газойли — на 17,2%, необработанную сурьму — на 16%, лёгкие дистилляты, не включённые в другие группировки — на 15,4%, необработанное олово —на 8,2%.

В то же время заметно подорожали нефтяные дорожные битумы — на 14,1%.

В производстве продуктов питания заметнее всего подорожали свинина, кроме субпродуктов, — на 13%, картофель переработанный и консервированный — на 7,9%, пищевые свиные замороженные субпродукты — на 5, 2%, мясные сардельки — на 9,1%, консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов — на 5,9%.

В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы снизились в среднем на 0,6%.