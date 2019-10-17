Новосибирск, 17 октября 2019, 05:34 — REGNUM В Новосибирской области в сентябре 2019 года снизились цены производителей промышленных товаров. По сравнению с августом они упали на 0,8%, по сравнению с декабрём 2018 года, напротив, выросли на 1%, сообщает Новосибирскстат.

В добыче полезных ископаемых цены снизились на 0,9%: на антрацитна 1,7%. А руды и концентраты драгоценных металлов подорожали на 2,3%, известняк на 2,1%.

В обрабатывающих производствах цены в среднем стали ниже на 0,7%: на газойли на 17,2%, необработанную сурьму на 16%, лёгкие дистилляты, не включённые в другие группировки — на 15,4%, необработанное оловона 8,2%.

В то же время заметно подорожали нефтяные дорожные битумы на 14,1%.

В производстве продуктов питания заметнее всего подорожали свинина, кроме субпродуктов, на 13%, картофель переработанный и консервированныйна 7,9%, пищевые свиные замороженные субпродукты на 5, 2%, мясные сардельки на 9,1%, консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктовна 5,9%.

В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы снизились в среднем на 0,6%.