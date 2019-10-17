Якутск, , 05:37 — REGNUM В Госсобрании Якутии состоялось заседание постоянного комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, на котором были рассмотрены поправки в бюджет республики на 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министр финансов Валерий Жондоров озвучил основные параметры. Так, доходная часть госбюджета Якутии на 2019 год увеличена на 3,756 млрд рублей и составит 216,57 млрд рублей.

Собственные доходы планируются с увеличением на 992 млн рублей, то есть — 129,626 млрд рублей.

Общий объём расходов в 2019 году увеличивается на 3,686 млрд рублей — до 225,974 млрд рублей.

Депутаты Госсобрания задали несколько вопросов министру, сказали об отсутствии развития в сфере предпринимательства и туризма в Якутии, а также озвучили свои замечания по планированию бюджета профильным министерством. Уточнив некоторые вопросы, в целом депутаты поддержали корректировку бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 1,168 млрд рублей при корректировке заложили на повышение зарплат бюджетникам в 2019 году.