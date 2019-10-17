Якутск, , 05:11 — REGNUM В Якутии в селе Курбусах Усть-Алданского района сдали в эксплуатацию жилой дом для переселенцев из аварийного жилья. Председатель Госсобрания Пётр Гоголев принял участие в торжественном мероприятии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В село Курбусах, где проживает всего 1 тыс. человек, находится в труднодоступном районе республики. И тем ценен опыт строительства и переселения.

Впервые за два десятка лет здесь возобновилось строительство, в частности возвели каменный жилой дом на восемь квартир.

Председатель Госсобрания Пётр Гоголев поздравил новоселов с этим знаменательным событием:

«Наша республика приняла самое активное участие в реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Во многих районных центрах, в том числе и в селе Борогонцы, построено немало новых домов. Сегодня реализуется новый этап данной программы, к ней начинают подключаться и отдаленные населенные пункты. Хочу отметить, что первыми в республике и в Усть-Алданском улусе в этом плане стали как раз вы, жители села Курбусах».

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия к 2024 году должна вдвое снизить показатели по уровню бедности.