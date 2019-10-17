Новосибирск, , 05:00 — REGNUM Просроченная задолженность по заработной плате в Новосибирской области по состоянию на 1 октября 2019 года составила 49,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате.

На не выплаченные зарплаты работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, приходится 13,4 млн рублей. Своевременно не получили деньги за работу 1,1 тыс. человек. На одного работника в среднем приходится по 45,2 тыс. рублей невыплаченной зарплаты.

Основными должниками являются Посевнинский завод спецтехники, НЭВЗ-Керамикс, Ордынская МТС, Байкальская строительная компания. На их долю приходится 76,1% общей суммы задолженности.

Как отмечает новосибирский орган статистики, просроченная задолженность сложилась из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.