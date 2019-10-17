Гуанчжоу, Китай, , 04:48 — REGNUM Кантонская ярмарка или 126-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) стартовала 15 октября в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 25 642 предприятия из Китая и из-за рубежа примут участие в осенней сессии выставки. Общая выставочная площадь достигает 1,19 млн кв. метров. На 998 павильонах импортной и экспортной продукции будет представлено 642 предприятия из 38 стран и регионов мира, включая 367 компаний из 21 страны «Нового шелкового пути» или 60% от общего числа участников.

Напомним, что Кантонскую выставку иначе еще называют «главной витриной китайской промышленности» или «барометром внешней торговли Китая». Она проводится каждую весну и осень в Гуанчжоу. На 126-ю выставку, как ожидается, прибудут покупатели из более чем 210 стран мира.