Владивосток, , 05:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею субсидировать строительство краболовов на верфях Дальнего Востока. Планируется построить 31 судно, субсидия — 10 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Президент Владимир Путин согласился выдать бюджетные субсидии для строительства краболовов на верфях Дальнего Востока. Предполагается, что заказчики судов смогут получить из госбюджета компенсацию до 20% их стоимости», — пишет «Коммерсантъ».

За выполнение заказа готовы взяться: «Восточная верфь», Находкинский судоремонтный завод, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, центр судоремонта «Дальзавод», Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, а также Судостроительный завод им. Октябрьской революции.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обращалась к правительству РФ с просьбой выделить 20 млрд рублей на реконструкцию и строительство семи заводов в Приморье и Хабаровском крае, которые выпускают суда-краболовы.