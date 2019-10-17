Новосибирск, , 04:46 — REGNUM Цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области в сентябре выросли на 1, 1% (по сравнению с августом), сообщает Новосибирскстат. В частности, продукция растениеводства подорожала на 6,8%, животноводства — на 0,2%.

Так, заметно выросла цена на огурцы (на 58,2%), томаты (на 39, 4%) и морковь (на 9, 5%). Тем временем подешевели отдельные зерновые культуры: овес — на 2,1%, пшеница 4 класса — 1,9%.

Среди продукции животноводства подорожали куриные яйца и крупный рогатый скот (на 1,5% и 0,3% соответственно), а снизилась цена на живых овец, коз и свиней (на 16,7% и 2,1% соответственно).