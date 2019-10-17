Анадырь, , 04:28 — REGNUM В Чукотском автономном округе компания «Сибнефть-Чукотка» довела добычу на Западно-Озёрном месторождении газа до 44,85 млн кубометров. Это вдвое больше показателей 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации правительства округа, рост добычи газа за 9 месяцев 2019 года вызван потребностями газомоторной станции в Анадыре и переводом котельной на природный газ.

Есть небольшое увеличение и по объёмам добычи каменного угля — 382,23 тыс. тонн, что составляет 107% к аналогичному периоду 2018 года.

Бурого угля в округе добыли 80,30 тыс. тонн, это на 30% меньше чем в 2018-м.

Добыча драгметаллов сократилась на 2%. На конец сентября показатели по золоту составили 18,74 тонн, по серебру — 85,15 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области увеличилась добыча угля — за восемь месяцев и полезных ископаемых.