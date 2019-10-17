Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Об увеличении Россией в августе 2019 г. вложений в американские гособлигации сообщили в минфине США.

Сумма вложений возросла до $9,3 млрд: вложения в долгосрочные бумаги составили три миллиарда долларов, в краткосрочные — $6,2 млрд. Отмечается, что увеличение российских вложений в американские госбумаги наблюдается впервые с февраля 2019 г.

Напомним, Россия в предыдущий раз увеличивала вложения в американские облигации в феврале: они составили $14,5 млрд (рост — с $13,1 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: Вложения России в американский госдолг уменьшены в 11 раз