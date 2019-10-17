Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Представители Соединенных Штатов и Китая на торговых переговорах работают над согласованием текста первой части соглашения по торговле, заявил глава минфина США Стивен Мнучин, сообщает агентство Reuters.

Предполагается, что первую часть торгового соглашения президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут в ноябре, вероятно, на саммите АТР 16−17 ноября. Мнучин подчеркнул, что ради скорейшего согласования текста сделки он готов вылететь и в Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава американского минфина Стивен Мнучин не исключил введения дополнительных пошлин на китайские товары в декабре 2019 года. Он подчеркнул, что если между США и Китаем все же будет заключена торговая сделка, то Вашингтон не будет вводить пошлины.

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