Биробиджан, , 03:53 — REGNUM Несколько семей из Таджикистана, Украины и Азербайджана прибыли в ЕАО по программе переселения соотечественников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С переселенцами встретился губернатор ЕАО Александр Левинталь, с которым они поделились поделились планами на будущее.

Как рассказали в управлении внутренней политики области, переселенцам полагается единовременная выплата, которая поддержит их в первое время.

Как сообщало ИА REGNUM, на треть увеличилось число соотечественников, переезжающих жить на Дальний Восток.