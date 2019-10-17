Додома, , 08:16 — REGNUM Организации гражданского общества в Танзании призвали правительство страны отменить подоходный налог и налог на добавленную стоимость, поскольку они не приносят прибыли, однако являются бременем для населения.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, данный призыв был выдвинут координатором Коалиции правозащитников Танзании (THRDC) Онесмо оле Нгурумвой, выступавшим от имени глав организаций гражданского общества на пятом ежегодном собрании директоров организаций гражданского общества.

По его словам, гражданское общество сталкивается с проблемами налогового законодательства от 2015 года, который требует выплаты организациями подоходного налога и налога на добавленную стоимость, поскольку они получают пожертвования от налогоплательщиков.

«Мы не отказываемся платить другие налоги такие, как налог на заработную плату, однако относительно получения прибыли нами могу сказать следующее: если вы учтете средства, выплачиваемые нам налогоплательщиками, то увидите, что мы никакой выгоды от них не получаем. — отметил Нгурумва. — Организации гражданского общества вносят огромный вклад в развитие страны, но нас не учитывают нигде, даже в отчетах о развитии, при этом мы предоставляем и рабочие места, и привлекаем иностранный капитал, и платим налоги, и строим школы, больницы. К примеру, больница Бугандо была построена организациями гражданского общества, они же помогли Джулиусу Ньерере добиться независимости страны».

Отвечая на данную просьбу от имени министра финансов и планирования Танзании, комиссар по бюджетной политике Шоголо Мсанги, призвал данные организации прозрачно и ответственно осуществлять свою деятельность в соответствии с законами страны и представить свои предложения и мнения по налоговой системе на рассмотрение министерства.