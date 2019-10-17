Псков, , 07:26 — REGNUM В районе новой жилой застройки на северо-западной окраине Пскова — в микрорайоне Овсище — появится детский сад на 270 мест. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города Пскова, детский сад будет построен на улице Алехина.

Это будет трёхэтажное здание на 12 групп со спортивным залом, залом для музыкальных занятий, пищеблоком и медицинскими кабинетами, прачечной, гладильной и другими административными помещениями. Контракт на сумму более 213 млн рублей по итогам аукциона заключён с петербургской компанией ООО «Еврогазстрой». Средства на строительство выделены из федерального бюджета и уже предусмотрены в бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Согласно контракту, детский сад должен быть построен до 1 декабря 2020 года.

Депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков отметил, что новый детский сад крайне нужен жителям района, который активно застраивается многоэтажными жилыми домами. По его словам, вместимость детского сада полностью покроет потребности микрорайона с учётом его дальнейшего развития.

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Напомним, что в Пскове уже идёт строительство двух детских садов на 270 мест, а также ясельной пристройки на 80 мест в детском саду на улице Народной. Ещё одна ясельная пристройка появится у детсада на Рижском проспекте.

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