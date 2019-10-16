Копенгаген, , 22:38 — REGNUM В настоящее время национальные валюты Швеции и Норвегии находятся на максимально низком уровне по отношению к датской кроне, что дает жителям Дании определенное преимущество.

Датская крона ASSY

Так, аналитик из Sydbank («Южного банка») Ким Блинбек отметил, что курс шведской кроны находится едва ли не самом низком уровне за последние 10 лет, что делает торговлю в Швеции для датчан выгодным предприятием. Норвежская национальная валюта также находится на рекордно низком за многие десятилетия уровне по отношению к датской кроне. «Однако не следует забывать, что цены в Норвегии несколько выше, чем в Швеции», — добавил аналитик. Основной причиной такого спада является нестабильность на финансовых рынках, вызванная «торговыми войнами» между США и КНР. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

В Sydbank заявили, что фондовые рынки будут еще долгое время находится в состоянии «турбулентности», из-за чего низкие курсы валют у соседей Дании продолжат держаться еще какое-то время.