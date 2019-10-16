Псков, , 21:52 — REGNUM В Псковской области за девять месяцев 2019 года экономия бюджетных средств в результате проведения торгов составила 340 млн рублей — значительные средства для региональной казны, дефицит которой составляет 1,5 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, более 227 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, которые проводил областной комитет по закупкам.

«Основным способом определения поставщика стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 98% всех закупок», — отметили в пресс-службе региональной администрации.

В псковском комитете по закупкам считают электронный аукцион одним из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Псковской области на 2019 год принят с дефицитом в 9%, доходы бюджета — 32,4 млрд рублей, расходы — почти 34 млрд рублей.

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