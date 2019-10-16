Великий Новгород, , 21:40 — REGNUM В рамках национального проекта «Производительность труда» два новгородских предприятия уже снизили потери по нескольким направлениям работы. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили руководители компаний АО «Лактис» и ООО «Медовый дом» на семинаре в Великом Новгороде с участием руководства Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Генеральный директор «Медового дома» Эмилия Агеева сообщила, что за три месяца работы в проекте в потоке предприятия были обнаружены излишние запасы на складах, высокий процент отклонений от плановых показателей, длительная наладка оборудования. Сейчас компания ведёт стандартизацию работы и внедряет быструю переналадку: уже сейчас время переналадки оборудования удалось сократить на 45 минут, время фасовки — на 30 минут.

На молокозаводе «Лактис» решили повысить производительность труда на производстве мягкого творога и густых йогуртов, так как эта продукция приносит 21% от общей выручки завода. Руководство предприятия запланировало сократить время протекания процесса на шесть часов, повысить выработку на 18% (с 77 кг до 91 кг на человека из расчета на 1000 кг готового продукта), повысить общую эффективность фасовочной линии на 44%, повысить производительность на 15,7%.

В пресс-центре правительства Новгородской области ИА REGNUM сообщили, что в ближайшее время к проекту присоединятся и предприятия из районов области: «123 Авиаремонтный завод» (Старая Русса), компании «Элегия» и «Боровичский комбинат огнеупоров» (Боровичи), а также новгородские заводы «Контур» и «Великоновгородский мясной двор». Также в проекте намерены участвовать ПК «Корона» (Боровичи) и Парфинский фанерный комбинат (Парфино).

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