Великий Новгород, , 21:27 — REGNUM Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда намерен помочь предприятиям Новгородской области «прыгнуть выше головы» и выйти на качественно новый уровень управления, а также обеспечить стабильный рост производительности и конкурентоспособности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 16 октября, на семинаре в Великом Новгороде заявил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

Он отметил, что центр предлагает инструменты, которые «обязательно должны прижиться на заводе».

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул, что правительство региона понимает ограниченность ресурсов территории, и в этой ситуации стимулирование и поддержка внутреннего развития существующих предприятий — правильный выбор.

«Повышение производительности труда — ещё одна из возможностей развития. Наверное, на каждом из предприятий есть внутренние резервы, какие-то несовершенства, устранив которые, можно повысить эффективность производства», — отметил новгородский губернатор.

Федеральный центр компетенций помогает сократить расходы предприятия путем устранения различного рода потерь: например, от простоев, переналадок на производстве.