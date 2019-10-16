Казань, , 21:19 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов одобрил проект компании «Эвобиос» (Санкт-Петербург) о создании комплекса по переработке органических отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики по итогам заседания Инвестсовета.

Глава региона отметил, что проект интересен и назначил куратора — министерство экологии и природных ресурсов республики. Также он поручил создать рабочую группу, которая изучит проект и рассмотрит перспективы использования комплексов органических отходов в Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичную инициативу одобрили власти Калужской области. Строительство комплекса по переработке органического мусора в компост планируют начать уже в этом году. В настоящее время это одна из самых передовых и экологически чистых технологий — это утилизации отходов с помощью плазменной переработки. Именно такую технологию планируется применять на новом предприятии.