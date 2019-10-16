Екатеринбург, , 20:36 — REGNUM Ситуация с реконструкцией Красного моста в Орле вызывает тревогу, об этом 16 октября в Екатеринбурге заявил глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках нацпроекта выполняются работы по так называемым капиталоёмким мероприятиям. В этом году таких объектов 17. По 12 из них заключены контракты, развёрнуты работы. Уже оплачено 1,5 млрд рублей из 5 млрд запланированных. Но пять объектов, по которым контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу. Это Мордовия — там запланировано начать строительство обхода Рузаевки; Ивановская область с западным обходом Иваново; Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле», — сказал глава Минтранса.

Красный мост в Орле расположен в историческом центре города и соединяет Гостиную улицу на левом берегу Оки с Московской на правом. Последний капитальный ремонт моста проводился в 1999 году, сегодня мост в удручающем состоянии. В апреле 2019 года обрушилась часть перил моста, а в сентябре жители опубликовали в социальных сетях фото, на которых видны новые трещины в ограждении. При этом о планах по реконструкции власти заявляли неоднократно, проект был представлен ещё в 2018 году. Однако, по данным местных журналистов, пока они ограничились предупреждающими лентами. Между тем, в этом году на ремонт моста из федерального бюджета было выделено 285 млн рублей. Всего, по оценкам специалистов, стоимость реконструкции может составить около миллиарда рублей.