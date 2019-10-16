Ростов, Ярославская область, , 20:11 — REGNUM Капитальный ремонт жилого дома в поселке Ишня Ярославской области не завершен в срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители дома. 16-ти квартирный жилой дом 1975 года постройки ремонтировался по программе капитального ремонта. Заказчиком работ выступает региональный фонд капитального ремонта, подрядчиком работ — ярославское ООО «Система». В доме должны полностью обновить систему отопления — произвести демонтаж и замену батарей, поменять сети внутри дома

Новая система отопления в Ишне Yarnews.net

«Первое объявление появилось еще весной, потом в августе они провели собрания. Обозначили стоимость — 1,2 миллиона рублей. После 15 августа начали работать. Мы просили предоставить проект, но они его показали только после того, как уже срезали батареи в квартирах. Руки бы оторвать за такой проект», — говорит староста дома Галина Скрибакова.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации поселка Ишня, все работы на доме должны были завершиться к 25 сентября. Однако они продолжаются до сих пор. Отопление в квартиры начало поступать только 14 октября, сейчас продолжаются монтажные работы в подъездах, в квартирах не установлены полотенцесушители. Региональный фонд капитального ремонта работу подрядчика никак не контролирует.

«То, что должен был фонд делать по Жилищному кодексу, он не делает. Ни одного представителя фонда на объекте не было. Сроки проведения работ не контролируются, качество работ никакое. Какая сварка, какие швы. Работы пущены на самотек. Первобытный строй какой-то. Мы написали письмо в фонд, ответа не получили», — пояснил глава поселения Ишня Николай Савельев.

Представители подрядчика обещают закончить работы на объекте через неделю. Однако жители поселка Ишня боятся, что новая система отопления может не выдержать, когда начнутся холода.

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