Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM В регионах России перевыполнены планы на 2019 год по установке камер фиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом глава Минтранса Евгений Дитрих заявил 16 октября на совещании в Екатеринбурге.

«В 2019 году планы по установке таких камер перевыполнены субъектами на 20%», — сказал министр.

Дитрих добавил, что по правилам их размещения разработана методичка. В ней расписано, где нужно устанавливать камеры фото и видеофиксации и почему именно там. Скоро эта методичка будет представлена вице-премьеру Максиму Акимову.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание провёл Дмитрий Медведев. Оно было посвящено вопросам и проблемам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

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