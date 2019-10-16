Москва, , 19:59 — REGNUM Минэкономразвития прогнозирует замедление темпов роста промышленного производства в России в IV квартале 2019 года до 1,2−1,5%. Об этом говорится в публикованном 16 октября докладе ведомства «О динамике промышленного производства».

«Промышленное производство четвёртый месяц подряд демонстрирует устойчивый рост темпом около 3%. Рост показателя за III квартал составил 2,9% в годовом выражении. Вместе с тем с учётом слабой динамики индексов PMI и сохранения действия договорённостей ОПЕК+ об ограничении добычи ожидается снижение темпов роста промышленного производства в IV квартале до уровня 1,2−1,5%», — отмечается в материале.

Увеличение темпов роста индекса промышленного производства, зафиксированное в сентябре, по мнению Минэкономразвития, было обеспечено в первую очередь позитивной динамикой обрабатывающих отраслей, где рост составил 3,2% в годовом выражении после 2,7% месяцем ранее.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что рост промышленного производства в России в сентябре ускорился до 3% в годовом выражении после 2,9% в августе. За период с января по сентябрь показатель составил 2,7%.

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