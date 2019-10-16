Ижевск, , 19:59 — REGNUM Расходы на содержание обновленной Центральной площади Ижевска до конца текущего года составят 2,4 млн рублей. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, в течение оставшихся месяцев года будет проведен анализ финансовых затрат на содержание общественной территории ежегодно. Средства выделяются из сэкономленных средств городского бюджета, сказал Бекмеметьев в радиоэфире «Комсомольская правда — Ижевск». Он уточнил, что в настоящее время рассматривается вопрос выбора оператора этого пространства, в ведение Паркам Ижевска площадь пока не передана.

Напомним, в начале октября Бекмеметьев говорил, что техническое и санитарное обслуживание обновленной площади будет ежемесячно обходится в 796 млн рублей, на 140 млн рублей энергии потребляют объекты освещения Центральной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции Центральной площади неоднократно обсуждался на встречах с жителями. До настоящего момента закончены первый и второй этап реконструкции. По словам представителя МУП «Служба городского строительства» Алексея Зиновьева, стоимость работ составила 228 млн рублей. В следующем году начнется третий этап — будет обустроена площадка около кинотеатра «Россия» и спуск к монументу «Дружба народов».

Новое общественное пространство в ходе рабочей поездки в Ижевск оценил президент России Владимир Путин.

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