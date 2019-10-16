Москва, , 19:55 — REGNUM Компании ФосАгро (Россия) и Ma’aden (Саудовская Аравия) будут обмениваться технологиями, которые позволят им повысить эффективность производства и сократить воздействие на окружающую среду.

Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, подписанном производителями удобрений, а также Российским фондом прямых инвестиций во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Сообщается также, что компании собираются развивать инновации и инвестиционное сотрудничество. Ведущие мировые производители удобрений собираются знакомить фермеров по всему миру с тем, как правильно вносить удобрения, чтобы добиться максимального эффекта от их применения.

Еще один пункт подписанного соглашения — стороны договорись повышать осведомленность мирового сообщества о важности применения «зеленых» удобрений.

«Цели ФосАгро и Ma’aden в области устойчивого развития совпадают: гарантировать доступ населения земного шара к качественной и безопасной для здоровья пище, — комментирует генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Выполнение этой задачи возможно только при использовании высокоэффективных удобрений, которые не содержат вредных примесей».

Тема чистоты удобрений также затрагивалась в Эр-Рияде и на первом заседании российско-саудовского экономического совета.

Андрей Гурьев призвал коллег поддержать «зелёный» бренд, над созданием которого сейчас работают в России. Предполагается, что им будет маркироваться продукция с улучшенными экологическими характеристиками, произведенная в нашей стране.

Напомним, идею создания бренда выдвинул во время послания Федеральному Собранию в феврале этого года президент России Владимир Путин. А на прошедшей недавно агропромышленной выставке «Золотая осень» была представлена экомаркировка удобрений, обозначающая отсутствие в них вредных примесей, в первую очередь кадмия. Предполагается, что она станет частью национального «зеленого» бренда.

«Мы приглашаем коллег из Саудовской Аравии присоединиться к «зеленому клубу», — сказал Андрей Гурьев. — В кооперации с Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН, мы можем сделать «Зеленый стандарт» мировым эталоном качества и поставить наши страны во главе борьбы за экологичность продуктов питания и глобальную сельскохозяйственную безопасность для достижения Целей Устойчивого Развития ООН».

ФосАгро и Ma’aden намерены также совместно добиваться снятия действующих в Европе 6,5%-ых импортных пошлин в отношении удобрений из России и Саудовской Аравии.

«Сложилась парадоксальная ситуация, — считает Андрей Гурьев. — Самым чистым удобрениям из России и Саудовской Аравии европейские регуляторы создают препоны для доступа на рынок Евросоюза, для нас действует импортная пошлина в размере 6,5%. Фактически, ЕС и ряд крупных государств по всему миру, такие как Индия, Вьетнам препятствуют доступу собственных граждан к высококачественной продукции. У работы по снятию этих ограничений есть большой потенциал».

Значение достигнутых между ФосАгро и Ma’aden договоренностей подчеркнул генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Подписание соглашения между ФосАгро и Ma’aden, крупнейшими мировыми производителями фосфорных удобрений, станет значимой составляющей динамично развивающегося партнерства между Россией и Саудовской Аравией», — отметил он.

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