Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM Магаданская область вышла из перечня регионов=аутсайдеров в плане ремонта дорог. Об этом в Екатеринбурге заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Отстающие регионы были названы 6 августа на заседании президиума Совета по национальным проектам. Среди них оказались Крым, Чукотка, Ненецкий АО, Камчатка, Приморье, а также Магаданская область. Дитрих отмечает: после озвученного тогда Медведевым посыла все регионы серьёзно подтянулись с выполнением работ.

«Хотел бы специально выделить Магаданскую область. Сергей Константинович Носов лично включился в работу, область вышла из списка отстающих», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 16 октября прошло совещание по поводу хода реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Провёл его глава правительства России Дмитрий Медведев.

В масштабном совещании приняли участие члены правительства стрны, а также руководители субъектов Федерации и другие чиновники.

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