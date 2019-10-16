Рим, , 18:57 — REGNUM Правительство Италии в ночь со вторника на среду, 16 октября, согласовало проект бюджета страны на 2020 год.

Предварительная версия документа была направлена на рассмотрение в Еврокомиссию. Также документ должен быть рассмотрен в парламенте Италии.

Предложенный правительством «налоговый маневр» общей стоимостью около 30 млрд евро предполагает в качестве основной меры продление моратория на повышения НДС — эта мера обойдется бюджету в 23 млрд евро.

Одновременно с этим правительство намерено ввести «налог на пластик», а также ограничить возможность расчетов наличными в целях борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.