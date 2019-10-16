Тюмень, , 18:45 — REGNUM В Тюменской области наблюдается небывалый урожай картофеля. Уборка «второго хлеба» проходила в 19 районах области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

В 2018 году в Тюменской области было посажено 8 965 га картофеля, получено 230,1 тыс. тонн валового сбора при урожайности 257 центнеров с гектара.

На сегодня картофель убран с площади 8,4 тыс. га, или с 96% от плана в 8,7 тыс. га. Задержку в сборе клубней внесла погода: в сентябре выпало две месячные нормы осадков, а низкие температуры не позволяли влаге быстро испариться. Это затрудняло выход техники на поля. Меж тем валовой сбор получился выше прошлогоднего: 254,8 тыс. тонн при урожайности 305 центнеров с гектара.

Отмечается. что по показателю урожайности картофеля тюменские хозяйства занимают первое место по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

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