Ярославль, , 18:44 — REGNUM В Ярославле приставы арестовали имущество предприятия, производящего валенки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении федеральной службы судебных приставов. Опись и арест имущества был осуществлен из-за долга фабрики за приобретенный ранее земельный участок. В суд на производителя валенок подало МКУ «Агентство по аренде земельных участков» мэрии Ярославля.

Валенки, производимые фабрикой УФССП по ЯО

«Владельцы предприятия выкупили с аукциона земельный участок, но при этом до конца не рассчитались, задолжав чуть более 300 тысяч рублей. За просрочку платежа набежали пени, и продавец имущества обратился в суд, который постановил взыскать задолженность в размере 618 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе УФССП.

Предприятие находится в Заволжском районе Ярославля. По месту регистрации выехал пристав-исполнитель, наложивший арест на грузовой автомобиль, принадлежащий фабрике.

Изъятие имущества УФССП по ЯО

«Руководителя валяльной фабрики предупредили, что в случае непогашения задолженности в десятидневный срок данное имущество будет передано на реализацию. Стоит отметить, что руководитель достаточно ответственно отнесся к проводимым исполнительным действиям, более того, должник предупредил, что в течение часа погасит задолженность в полном объеме», — рассказали в УФССП.

Действительно в этот же день долг за земельный участок был погашен в полном объеме.

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