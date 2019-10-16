Москва, , 18:41 — REGNUM Федеральное агентство гражданской авиации (Росавиация) выдала российской авиакомпании S7 («Сибирь») допуск на выполнение полетов в грузинский город Кутаиси. Соответствующий приказ Росавиации был опубликован сегодня, 16 октября.

В Росавиации пояснили, что получение или продление авиакомпанией допуска на выполнение полетов нужно для того, чтобы в случае открытия воздушного сообщения перевозчик мог оперативно начать полеты. Это нормальная практика — в ней нет ничего необычного, подчеркнули в ведомстве.

«Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом», — пояснили в Росавиации.

В аэропорту грузинского Кутаиси не в курсе произошедшего и от комментариев отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился прекратить авиационное сообщение с Грузией после антироссийский выступлений в Тбилиси летом 2019 года.