Санта-Круз, Боливия, , 21:05 — REGNUM В своей предвыборной речи в департаменте Санта-Крус президент Боливии Эво Моралес заявил, что многочисленные социальные программы его правительства — это плод национализации нефтегазового сектора. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«От приватизации выгоду получали только транснациональные корпорации и либералы. Сейчас, при национализации и индустриализации, выгоду получает народ», — обозначил глава государства.

Моралес отметил, что, в отличие от его партии «Движение к социализму», предвыборные программы оппозиции предполагают свёртывание всех проектов и программ, которые не приносят экономической выгоды.