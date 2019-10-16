Ашхабад, , 18:31 — REGNUM В Ашхабаде открылись международная выставка и научная конференция «Основные направления развития промышленных отраслей Туркмении», приуроченные ко Дню работников промышленности, передает «Туркменистан сегодня».

В экспоцентре торгово-промышленной палаты развернуты отраслевые экспозиции, рассказывающие о модернизации и диверсификации промышленных отраслей туркменской экономики — химической и текстильной, газо‑ и нефтехимии, транспорта, а также производства стройматериалов и продовольственной продукции.

В качестве гостей на мероприятии присутствуют члены правительства и депутаты парламента Туркмении, представители бизнеса и общественных организаций, иностранные дипломаты, журналисты, а также представители бизнес-кругов России, Германии, Франции, Италии, Турции и других стран.

Отмечается, что наибольший интерес к проектам по налаживанию и оснащению туркменских производств, ориентированных на переработку местных сырьевых ресурсов, проявляют российские и турецкие компании.