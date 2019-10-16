Москва, , 18:20 — REGNUM Законопроект о регулировании отрасли виноделия и виноградарства даст преимущество и льготы российским производителям, а также предоставит гражданам возможность получать информацию о производителе и качестве вина и винных напитков. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Над законом о виноградарстве и поддержке российских виноделов комитет Госдумы по экономической политике работал два года. Но бизнес в области виноделия меняется настолько быстро и настолько много к нам поступило разного рода инновационных предложений, что, несмотря на то, что законопроект уже прошел второе чтение и должен был быть принят в третьем, было принято решение внести в парламент новый законопроект о виноградарстве и поддержке виноделия в РФ», — напомнил Жигарев.

Так, по его словам, в магазинах сегодня много некачественной винной продукции. Это отрицательно сказывается и на здоровье граждан, и на экономике страны.

«В нашей стране есть огромный задел для создания отрасли для производства качественного отечественного вина. У нас есть такие субъекты РФ как Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Дагестан, Астраханская, Ростовская области, в которых существует большая историческая традиция высадки винных сортов винограда и делать качественное вино. Такое вино изначально не может быть дешевым, его производство это тяжелый и серьезный труд. Мы не можем создать конкурентные преимущества своим производителям вина до тех пор, пока на наш рынок будет существовать возможность завоза виноматериала из которого делается так называемое вино», — отметил Жигарев.

Ранее группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании отрасли виноградарства и виноделия в РФ. Инициатива устанавливает нормы и правила для отрасли, а также прописывает основные понятия. Депутаты планируют рассмотреть инициативу в первом чтении в ноябре, чтобы новые нормы вступили в силу уже с 2020 года.

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