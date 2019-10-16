Киев, , 18:13 — REGNUM На Украине в каждом конкретном случае решение о включение отопления принимается на местах, местными органами власти. Об этом заявил на брифинге сегодня, 16 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Поэтому может быть такое, что где-то отопление включили, а где-то нет, потому что где-то температура выше, а где-то — ниже», — заявил глава украинского правительства.

Он также отметил, что может где-то может быть «лаг» в день-два — «из-за того, что органам для принятия решения необходимо какое-то незначительное время».

Вместе с тем, Гончарук не дал четкого ответа, как он относится к тому, что на Украине отопительный сезон начали при фактически «летней» температуре +23 — +25С, которая сейчас держится на большей части территории страны. Он ограничился напоминанием базового правила — если в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, то отопление должно включаться.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, по состоянию на 16 октября 21 область Украины и город Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы. «Нафтогаз Украины» и эксперты критически оценили старт отопительного сезона при таких погодных условиях.