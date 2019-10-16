Москва, , 18:11 — REGNUM В России индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2019 года составил 102,7% Об этом сообщает Росстат.

За сентябрь прирост достиг 3% по сравнению с сентябрём 2018 года и 2,7% в сравнении с августом 2019-го. Рост отмечен по всех сферах промышленного производства. У сырьевых он составил 3,6% к январю-сентябрю 2018 года, а у обрабатывающих — 2,2%.

В электроэнергетике, а также в обеспечении газом и паром прирост составил 0,8%, в водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, а также водоснабжении — 1,4%.

В III квартале 2019 года по всем сферам также отмечен прирост в сравнении с III кварталом 2018-го. А обрабатывающие и сырьевые поднялись лучше, чем во II квартале. В сентябре по сравнению с августом лучшая динамика — у обрабатывающих отраслей.

«В сырьевом секторе наибольший прирост показала добыча прочих полезных ископаемых — 18% к сентябрю 2018 г. и 0,5% к августу 2019 г., за счет драгоценных и полудрагоценных минералов. Динамично растут показатели, характеризующие предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, в том числе сжижение природного газа. Прирост по сравнению сентябрем 2018 года составил 7,9%, с августом 2019 г. — 3,7%», — сообщает Росстат.

В то же время в сентябре 2019-го хуже оказалась ситуация с добычей металлических руд. По сравнению с сентябрём 2018 года она упала на 1,3%, а с августом 2019-го — на 5,9%. Причиной стал ремонт основного оборудования на некоторых крупных добывающих предприятиях.