Владикавказ, , 18:05 — REGNUM В Северной Осетии выявлена компания-призрак, которая по документам производила пиво и пивные напитки. При проверке по адресу, указанному в юридических документах ООО «Трио», было установлено, что ни производственных, ни складских помещений, там нет.

Такой факт нарушения учета сведений о производстве и обороте пива был выявлен представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщили ИА REGNUM 16 октября в ведомстве. По данным надзорной организации, в здании по пер. Станиславского в городе Владикавказе, указанном в ЕГАИС, компания «Трио» не располагалась. Между тем, произведенные этой компанией 10 млн бутылок пива в наличии имелись.

По итогам проверки было заблокировано к реализации более 10 млн бутылок нелегально произведенных пивных напитков.

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