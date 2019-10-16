Тюмень, , 17:58 — REGNUM В Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. Урожайность, по сравнению с прошлым годом, увеличена на 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

С площади 659,5 тыс. гектара на 15 октября 2019 года было собрано 1 616,7 тыс. тонн зерна. Наивысший валовой сбор в хозяйствах Ишимского района — 228,2 тыс. тонн. Средняя урожайность — 24,5 центнеров с гектара, а в Заводоуковском городском округе — 34 центнера с гектара.

В 2018 году на 15 октября средняя урожайность в Тюменской области составила 21,1 центнер с гектара. Наивысшая урожайность получена была также получена заводоуковскими хозяйствами — 33 центнера с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначальном весе составил на 15 октября 2018 года 1 млн 350 тысяч тонн.

Отмечается, что тюменские хлеборобы пока занимают первое место среди субъектов Уральского федерального округа по сбору зерновых.