Симферополь, 16 октября 2019, 18:02 — REGNUM Несмотря на рост показателей в агропромышленном комплексе Крыма, при наличии огромного рынка — 2,5 миллиона жителей республики и почти 7 миллионов отдыхающих ежегодно, продукцию на полуостров продолжают завозить с материковой части России. Об этом 16 октября на заседании в Госсовете РК заявил глава комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль.
Он также подчеркнул, что нынешняя банковская система полуострова не позволяет многим фермерам взять кредит для развития новых мощностей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат крымского парламента Николай Высоцкий заявил, что следует уделить внимание вопросу повышения уровня зарплаты рабочим сельскохозяйственных структур, поскольку они получают довольно скромные суммы.
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