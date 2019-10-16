Симферополь, , 18:02 — REGNUM Несмотря на рост показателей в агропромышленном комплексе Крыма, при наличии огромного рынка — 2,5 миллиона жителей республики и почти 7 миллионов отдыхающих ежегодно, продукцию на полуостров продолжают завозить с материковой части России. Об этом 16 октября на заседании в Госсовете РК заявил глава комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль.

«Пока что Крым не может обеспечить себя продукцией собственного производства. Наши фермеры действительно выращивают гораздо больше, чем ранее, но есть продукция, созревающая в определённый период времени, которую рынок просто не в состоянии «проглотить», и она приходит в негодность. У нас огромная недостача овоще‑ и ягодохранилищ», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что нынешняя банковская система полуострова не позволяет многим фермерам взять кредит для развития новых мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат крымского парламента Николай Высоцкий заявил, что следует уделить внимание вопросу повышения уровня зарплаты рабочим сельскохозяйственных структур, поскольку они получают довольно скромные суммы.

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