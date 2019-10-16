Симферополь, , 17:55 — REGNUM Властям Крыма следует уделить внимание вопросу повышения уровня зарплаты работникам сельскохозяйственных структур. Об этом 16 октября на заседании комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий заявил депутат. Николай Высоцкий.

«Следует уделить внимание этом вопросу, поскольку те, кто реально трудится на земле, образно говоря, с лопатой в руках, получают довольно скромные суммы». Государственная поддержка отрасли колоссальная, но именно на уровне рабочих ситуация не такая радужная», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что местные аграрии с 2014 по 2019 год получили 12 млрд рублей в виде государственной поддержки.

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