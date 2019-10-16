Магас, , 17:32 — REGNUM С начала 2019 года энерговоры в Ингушетии похитили электроэнергию на сумму 395 млн рублей. Всего было выявлено 523 факта хищения, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

В сумме они использовали без составления договора с энергокомпанией такой объем электроэнергии, которого бы хватило для обеспечения в течение одного месяца всей республики.

Энерговоры пользуются для хищения старыми способами: скрытой проводкой, вмешательствами в работу приборов учета, набросами на ЛЭП и другими. Однако в ходе рейдов их уловки все равно остаются разоблаченными. Основным показателем хищений, как отметили в компании, является качество электроснабжения.

Так, по словам директора филиала «Ингушэнерго» Адама Цечоева, 90% случаев воровства выявляют в ходе рейдов там, где начинаются проблемы с качеством электроснабжения. Из-за неконтролируемой нагрузки начинаются аварии на элетросетях.

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