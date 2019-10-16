Симферополь, , 17:48 — REGNUM Большая часть крымского жилфонда вскоре станет аварийной, если не изменить ситуацию с управляющими компаниями на рынке. Об этом 16 октября сообщил глава комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Георгий Шаповалов.

«Если продолжать позволять управляющим компаниям работать в таком же режиме, как и прежде, через некоторое время Крым столкнётся с тем, что большая часть жилищного фонда станет аварийной», — отметил Шаповалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат заявил, что порядка 80% обращений крымчан содержат жалобы относительно недобросовестной работы ряда управляющих компаний. Он также предложил усложнить требования федерального законодательства в части выдачи им лицензий.

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