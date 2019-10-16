Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM В России к концу 2019 года на принципах жизненного цикла должен заключаться каждый дорожный контракт. Об этом в Екатеринбурге на совещании заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Отдельный вопрос, который требует внимания, — это увеличение доли контрактов на принципах так называемого жизненного цикла, то есть на весь период проектирования, строительства, эксплуатации конкретной дороги, конкретного моста, эстакады или другого объекта», — сказал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что эта практика мировая. Она даёт возможность серьёзно улучшить качество проводимых работ, а также обеспечить последующий мониторинг. Такие контракты дисциплинируют подрядчиков, у которых нет интереса постоянно переделывать свой брак.

Также глава правительства отметил, что к концу 2019 года таких контрактов должно быть 10%. Сейчас на таких принципах заключается лишь каждый седьмой дорожный контракт.

«Поэтому нужно с подготовкой этих документов в целом ряде регионов поторопиться», — отметил премьер.

Он также подчеркнул, что все регионы знают свои слабые стороны. Также региональные власти в курсе, чем именно нужно заниматься в данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Медведев посетил выставку «Дорога-2019» в Екатеринбурге. Также он провёл совещание по содержанию и ремонту дорог, по безопасности на дорогах.