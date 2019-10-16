Симферополь, 16 октября 2019, 17:41 — REGNUM С предложением усложнить требования федерального законодательства в части выдачи лицензий управляющим компаниям в сфере ЖКХ 16 октября выступил глава комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Георгий Шаповалов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат заявил, что порядка 80% обращений крымчан в крымский парламент содержат жалобы относительно недобросовестной работы ряда управляющих компаний.
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