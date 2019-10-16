Харгейса, , 21:13 — REGNUM Глобальные природоохранные организации сильно обеспокоены в связи с усилением контрабанды гепардов, вывозимых из Восточной Африки через Сомалиленд для удовлетворения спроса растущей торговли домашними животными в арабских странах. По данным организации «Четыре лапы», занимающейся вопросами зашиты дикой природы, гепарды, вывозимые контрабандой через Африканский Рог, предположительно происходят из Эфиопии, северной Кении, Сомали и Сомалиленда. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Фонд охраны гепардов и «Четыре лапы» указывают на то, что примерно 300 гепардов переправляют контрабандой на Аравийский полуостров каждый год, несмотря на то, что общая численность вида сокращается. «Детеныши гепардов вылавливаются в дикой природе, а затем переправляются контрабандой через Африканский Рог главным образом в страны Ближнего Востока и Персидского залива, где спрос на них самый высокий», — говорится в Фонде охраны гепардов. По оценкам, только один из шести детенышей выживает в пути к покупателям.

Фонд охраны гепардов отметил, что в июле 2019 года в Сомалиленде были спасены три гепарда, а также изъята еще одна партия из 29 детенышей гепардов. Детеныши-сироты были конфискованы в Сомалиленде, районе, известном как основной транзитный маршрут для гепардов, вывозимых из Восточной Африки. В организации заявили, что гепардам грозит вымирание в течение двух лет, поскольку контрабанда усиливается. В дикой природе осталось менее 7500 гепардов, а еще 1000 находятся в частных руках в странах Персидского залива.

Участники кампании призывают к немедленным международным усилиям, чтобы остановить незаконную контрабанду детенышей гепардов из Африканского Рога в богатые государства Персидского залива, где животные содержатся в качестве домашних животных, продаются и выставляются напоказ на сайтах социальных сетей.