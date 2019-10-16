Аддис-Абеба, , 21:01 — REGNUM Правительство Эфиопии опровергло сообщения о том, что установленная генерирующая мощность ГЭС «Возрождения» Эфиопии будет уменьшена. Выступая перед журналистами, генеральный директор компании, управляющей ГЭС, Кыфле Хору заявил, что число турбин, которые будут установлены на плотине, будет сокращено с 16 до 13, но это никак не повлияет на проектную мощность плотины. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Предполагалось, что крупнейшая в Африке гидроэлектростанция, сооружаемая на реке Абай (Нил), будет иметь 16 турбин, каждая с проектной производительностью в 15 670 гигаватт электроэнергии в год. «После тщательного изучения и оценки всех вариантов выяснилось, что необходимо сократить число турбин до тринадцати, что будет экономически целесообразно и не повлияет на общую производственную мощность плотины», — сказал генеральный директор СМИ.

«Генерирующая мощность гидроэнергетической плотины будет определяться объемом воды в водохранилище и высотой уровня воды от центра каждой турбины», — сказал Хору. Директор по связям с общественностью эфиопской компании «Могес Меконнен» заявил, что уменьшение числа турбин не имеет ничего общего с уменьшением объема воды в плотине, в отличие от предложения Египта уменьшить высоту плотины и продлить период заполнения водохранилища плотины.

В последнее время появились сообщения о том, что лидеры обеих стран, Эфиопии и Египта, встретятся в России в конце октября, чтобы обсудить нерешенные вопросы плотины. Сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что встретится с премьер-министром Абием Ахмедом во время российско-африканского саммита.